Adıyaman'da, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Kongresine katılan ve 5 dönem milletvekilliği yapan merhum Reşit Ağar'ın memleketi Besni ilçesinden TBMM'ye gönderilmesi temsili olarak canlandırıldı.

Reşit Ağar'ın TBMM'ye gönderilmesi temsili olarak canlandırıldı

Adıyaman'da, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Kongresine katılan ve 5 dönem milletvekilliği yapan merhum Reşit Ağar'ın memleketi Besni ilçesinden TBMM'ye gönderilmesi temsili olarak canlandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Reşit Ağar'ın Ankara'ya uğurlanması töreni, Besni Hacı Reşit Cami önünde gerçekleşti.

TBMM'de 5 dönem milletvekilliği de yapan Reşit Ağar'ı canlandıran Öğretmen İrfan Durmuş, tören kapsamında halka hitap etti.

Törenin sonunda Ağar'ın at ile ilçeden ayrılışı canlandırıldı.

Törene Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.