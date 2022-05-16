Renault, Rusya'daki varlıklarını Rus hükümetine devretti - Haberler

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Renault, Rusya'daki varlıklarını Rus hükümetine devretti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Renault, Rusya'daki varlıklarını Rus hükümetine devretti

Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'da bulunan tüm varlıklarını Rus hükümetine devretti.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'da bulunan tüm varlıklarını Rus hükümetine devretti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil üreticisi Renault ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandığı duyuruldu. Renault, ülkenin en büyük markası Lada ile Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'ın yüzde 68'ini NAMI adlı Rus endüstrisine devredecek. Anlaşmaya göre Renault, AvtoVAZ'daki hissesini 6 yıl içinde geri alma hakkına sahip olacak. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Otomobil, Renault, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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