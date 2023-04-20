Remzi Çayır: Yaklaşık 70 ilde seçime gireceğiz

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Biz seçime girerken birçok engellerle karşılaştık. Milli Yol hareketini seçime sokmamak için birçok insan bunu kendine vazife edindi. Şu anda birçok seçim çevresinde itirazlarımız da kabul olursa yaklaşık 70 ilde seçime gireceğiz. Dürüstlük, doğruluk, adalet, insanlık adına bayrağı kaldırdık" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Çayır, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Siyaset sadece parası, imkanı ve zengin olanların yaptığı bir iş olmaktan çıkarılmalıdır. Çıkın kendi imkanlarınızla, kendi paranızla siyaset yapın. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Hazineden yasal hırsızlık yapanları kınıyor, milletin vicdanına havale ediyorum. Bu şekilde bir seçim olamaz. Biz Milli Yol Partililer daha çok çalışmak zorundayız. Şu anda aday olmuş veya olmamış bütün arkadaşlarıma, bu harekete gönül verenlere dedim ki, 'bu yola çıkarken ne sağımıza ne solumuza baktık, başarılı mı, başarısız mı olacağız, imkan olur mu olmaz mı' diyerek yola çıktık. Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi tek başımıza inandığımız davada yürümeyi şeref bildik" diye konuştu.

'SADECE BİR PARTİYE OY VERİYOR OLMAYACAKSINIZ'

Çayır, Milli Yol Partisini millete tanıtmak zorunda olduklarını söyleyerek "İlk seçimimiz, ne kadar oy alabiliriz, yüzde 3'ü geçer miyiz' bu konularla ilgili değiliz. Biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bu ülkede hakikatin ve doğrunun sözcülüğünü yapacaktı, o işte bize düştü. Biz seçime girerken birçok engellerle karşılaştık. Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesi adil ve olabildiğince birçok insanın seçime katıldığı bir ortam hazırlamaktır. Engellesinler ben farkındayım. Milli Yol hareketini seçime sokmamak için birçok insan bunu kendine vazife edindi. Şu anda birçok seçim çevresinde itirazlarımız da kabul olursa yaklaşık 70 ilde seçime gireceğiz. Bayrağı kaldırdık. Dürüstlük, doğruluk, adalet, insanlık adına bayrağı kaldırdık. Siyasete seviye getireceğiz. Siyasete ahlakı getireceğiz. Siyasete insanlığı getireceğiz. İnşallah böyle de siyaset olur diyecekler. Çok çalışmak ve çabalamak zorundayız. Engellemeye çalışanlara inat, önümüze barikat kuranlara inat, duvar örenlere inat millet, insanlık için var olacağız. Aslında Türkiye 14 Mayıs'ta birçok alanda bir karara varacak. Sadece bir partiye oy veriyor olmayacaksınız. Geçmişten getirdiğiniz geleneklere, alışkanlıklara mahküm olmayınız. Bakın, görün, kim ne diyor ona göre oy verin" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023