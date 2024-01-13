Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit düşmesi üzerine siyasi programlarını iptal ettiğini duyurdu. Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'taki şehit cenazesi törenine katılmak üzere hareket etti.

Çayır, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılacaklarını kaydetti. Çayır, "Siyasi programlarımızı iptal ederek yola çıktık. Allah'tan şehitlerimize rahmet dilerim. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.