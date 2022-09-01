REMZİ ÇAYIR: BİR ÜLKEDE ADALET VARSA O ÜLKE MUTLU OLUR

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Bir ülkede adalet varsa, hak ve özgürlük varsa, bir ülke de hukuk üstünse; o ülke kalkınır, o ülke mutlu olur, o ülke geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurar. Bugün hayal kuramama sebebimizin temel nedeni bunların olmamasıdır" dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Bir ülkede adalet varsa, hak ve özgürlük varsa, bir ülke de hukuk üstünse; o ülke kalkınır, o ülke mutlu olur, o ülke geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurar. Bugün hayal kuramama sebebimizin temel nedeni bunların olmamasıdır" dedi.

Milli Yol Partisi Lideri Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Türkiye'nin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirterek, "Tarımda, sanayide, adalette, yargıda, hukukun üstünlüğünde, insan hak ve özgürlüğünde yapısal değişiklik yapılmazsa; insanı, şerefli, onurlu bir merkeze oturtturmazsak sonuçlar aynı olur" dedi.

Milli Yol Partisi'nin reformu ve sistem değişikliğini savunan tek parti olduğunu dile getiren Çayır, "Bir ülkede adalet varsa, hak ve özgürlük varsa, bir ülke de hukuk üstünse, üstünlerin hukuku yoksa, hukukun kendisi varsa o ülke kalkınır, o ülke mutlu olur, o ülke geleceğiyle ilgili güzel hayaller kurar. Bugün hayal kuramama sebebimizin temel nedeni bunların olmamasıdır. Adalet arayanlar, adalette kendilerini savunmuyorlar. 'Dayı' arıyorlar. 'Dayı' aradığımız bir adalet sistemimizden ne bekleyeceksiniz? Kimse; ben gideyim derdimi anlatayım, ben zaten haklıyım, mahkeme de beni haklı bulur demiyor" ifadelerini kullandı.

'EYLÜL AYI BİZİM İÇİN BİR SEFERBERLİK AYIDIR'

Ardından seçim sürecinin yaklaştığını hatırlatan Çayır, "40'a yakın ilde kongrelerimizi tamamlamış durumdayız. Eylül ayı bizim için bir seferberlik ayıdır. Buradan arkadaşlarım duysunlar beni. Divana ve ilçe yöneticilerine söylüyorum. Biz en kısa zamanda 50 ili geçmek kaydıyla, normal kanun 41 ili gösteriyor. 41 ilde yaptığınızda en yakın seçime katılabiliyorsunuz. Zaten seçim için yeterliliği sağlamış bulunuyoruz. Daha da çoğalmak için, işi sağlama almak için, bu hareketi milletle buluşturmak için, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerinin peşinden koşmak için mutlak anlamda bizim bu ayı iyi değerlendirmemiz lazım. En ücra köşelerde teşkilat kurmak lazım, halka inmek lazım" diye konuştu. (DHA)