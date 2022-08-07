Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar elitler hariç Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini pek anlamadı. Döndük bu tarafa. Tayyip Bey diyor ki; 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim, 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkaracağım.' Bu kadar bu işin uzmanıydın, niye bizi yoksulluk bataklığına koydun?" dedi.

Milli Yol Partisi, 1'nci Olağan Ankara İl Kongresi, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programda konuşan Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, 81 ili gezip vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Her gittiğimiz yerde şunu gördük; toplum bir değişim istiyor, iller değişim istiyor, insanlar değişim istiyor. Türkiye'de siyaset zor. Türkiye'de siyaset kurum olarak gerçekten rezil rüsva. Siyaset yapan parti sayısı, insan sayısı; yok denecek kadar az. Neden; çünkü iktidarlar en başından beri kendi güçlü sınıfı, kendi saltanatını, kendi sistemini oluşturmuşlar. A Partisi oluşturmuş, B Partisi oluşturmuş, CHP oluşturmuş, AK Parti oluşturmuş, Anavatan Partisi oluşturmuş, Doğru Yol Partisi oluşturmuş, Milliyetçisi oluşturmuş, liberali oluşturmuş. Peki fakir fukara ve garip bu işin neresinde? Ezilenler bu işin neresinde? Milet bu işin neresinde? Hiçbir yerinde yok" dedi.

'ANADOLU İNSANI 6'LI MASANIN NE DEDİĞİNİ PEK ANLAMADI'

Seçimlerde bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı olduğunu kaydeden Çayır, "Şu ana kadar elitler hariç Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini pek anlamadı. Döndük bu tarafa. Tayyip bey diyor ki; 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim, 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkaracağım.' Bu kadar bu işin uzmanıydın, niye bizi yoksulluk bataklığına koydun? Uzman olan başkasının aklını alır, başkasından akıl toplar, başkasının aklına müracaat eder. Uzman olmayan kendi aklını her şey sanır. Biz Türkiye'de bir şeyi değiştireceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Adalet sistemini değiştireceğiz. Türkiye'de üretim sistemini değiştireceğiz. Borca dayalı değil üretime dayalı ekonomik bir sistem getireceğiz" diye konuştu.

'ÜLKÜCÜ HAREKETİN GEÇMİŞTE YAPTIĞI HATALARI YAPMAYACAĞIZ'

Türk milletine asla yalan söylemeyeceklerini vurgulayan Çayır, "İktidar olmak adına, iktidardan pay almak adına asla sizi aldatmayacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Gördüğüm bir gerçek var. Bir hareket kadınlarla ve gençlerle yukarı çıkıyor, kadınlarla ve gençlerle aşağı düşüyor. Onun için ülkücü hareketin geçmişte yaptığı hataları yapmayacağız. Bizim ülkücüler dolu dizgin, dağa bayıra, dağlara taşlara gittiler. Dava anlatmaya köylere gittiler. Gece yarısı evlerine döndüler. Evlere döndüklerinde kapıyı açan hanım; 'Nerede kaldın herif, senin partinde batsın davan da batsın' dedi. Bunun için eşine, kızına, oğluna davayı anlatmamış bir adamın köy köy, dağ dağ dolaşmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.