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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Yazıcı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail Boz; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güliz Muğan getirildi. Söz konusu atama kararları Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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