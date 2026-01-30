Haberler

COGAT: "Refah Sınır Kapısı pazar günü her iki yönde de açılacak"

Güncelleme:
İsrail ordusuna bağlı COGAT, Mısır'la olan Refah sınır kapısının pazar günü her iki yönde açılacağını duyurdu. Kapı, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması ve sınırlı sivil geçişlere izin vermek amacıyla açılacak.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır'la olan Refah sınır kapısının pazar günü her iki yönde de yeniden açılacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır'la olan Refah sınır kapısının açılacağını duyurdu. Gazze'ye insani yardımların girişinin yapıldığı hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın pazar günü açılacağının kaydedildiği açıklamada, kapının Filistinlilerin bölgeye giriş ve çıkışına izin vermek amacıyla her iki yönde de yeniden açılacağı aktarıldı. Sadece sınırlı sayıda sivil geçişine izin verileceği belirtilen açıklamada, "Mısır ile koordinasyon içinde, sadece savaş sırasında Gazze'den ayrılanların Gazze Şeridi'ne dönüşüne izin verilecek" denildi.

Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tutuluyor. - TEL AVİV

