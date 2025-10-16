Haberler

Refah Sınır Kapısı'nın Açılması İçin Hazırlıklar Sürüyor

Refah Sınır Kapısı'nın Açılması İçin Hazırlıklar Sürüyor
İsrail'in askeri yardım kuruluşu COGAT, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. Ancak insani yardımların bu kapıdan giremeyeceği belirtildi.

İsrail'in askeri yardım kuruluşu COGAT, Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısı Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğünü, tarihin daha sonra açıklanacağını duyurdu. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girişi olmayacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde Hamas- İsrail arasındaki ateşkesin 7'inci gününe girildi. Ancak Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına yönelik belirsizlik sürüyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğünü, tarihin daha sonra açıklanacağını belirtildi. Gazze Şeridi'ne insani yardımların Refah'tan girmeyeceği vurgulandı. İnsani yardımların, İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarından girmeye devam ettiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
