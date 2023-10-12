Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı durmalıyız

Fatih Erbakan : Zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin, "Bir taraf zalim bir taraf da mazlum durumdayken 'Taraf olmayız' diyemeyiz. Bu insanlık dışı katliam karşısında mazluma sahip çıkmak, zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, İsrail'in dünyanın gözü önünde, insanlık suçuna imza attığını belirterek, "Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden cami, okul ayrımı gözetmeksizin Siyonist İsrail rejimi bomba yağdırmaktadır. İsrail, şu anda savaşa değil; bir katliama, bir insanlık suçuna imza atmaktadır. İşgalci güçlerin kanlı eylemlerine sahne olan Gazze'deki olaylar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması, herhangi bir caydırıcı, somut önlemin alınmaması, kınamakla yetinmesi, başta ABD olmak üzere işgalci rejime arka çıkılması, Filistin halkını yalnızlığa itmiştir. Bir taraf zalim bir taraf da mazlum durumdayken 'Taraf olmayız' diyemeyiz. Bu insanlık dışı katliam karşısında mazluma sahip çıkmak, zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz" dedi.

'SOMUT ADIM ATMAMIZ GEREKLİDİR'

Sözlü kınamalar yerine, fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Erbakan, "Gün, bugündür. Gün, tüm İslam alemi olarak mazlumlar için zulme karşı ayağa kalkma, kıyama durma günüdür. Siyonist teröre 'Dur' demek istiyorsak, mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir. İsrail'deki büyükelçimizin bir an evvel geri çağırılması, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin acilen geri gönderilmesi, sınır dışı edilmesi, ABD'nin topraklarımızdaki İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün bir an evvel kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışı bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması, Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanlarının ABD ve İsrail'e kapatılması, ABD ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde yapmış olduğu kontratların derhal iptal edilmesi, Türkiye öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi, Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması yönünde baskı yapılması ve Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin sadece Türkiye'de değil; bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 liderlerinin acilen toplanarak somut yaptırımlar ortaya koyması gerekmektedir. Bunları yapmadan, istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar masal anlatın, faydası yok. 70 senedir bu masalları dinliyoruz ve hiçbir faydası olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ'

Irak ve Suriye tezkerelerine ilişkin tutumlarını da açıklayan Erbakan, "Terörle mücadelenin etkili bir şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de bu konuda desteğimizi ifade ediyoruz. Terörle mücadelede, devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Terörle mücadele ederken sivrisineklerle mücadele ediyoruz; ama bataklığın kurutulması için terörün dış güçler tarafından desteklendiğini çok iyi görmemiz lazım. Bu dış güçlere karşı gerekli tavrı almamız ve yaptırımları uygulamamız lazım" dedi.