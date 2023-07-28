Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan,Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın düzenlemesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Fatih Erbakan, "İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi'nden Yitzhak Wasserlauf ile birlikte İsrail polisinin denetiminde tapınağın yıkılış günü anısına her yıl düzenlenen ve 'Tişa Be Av' olarak adlandırılan yas ve oruç günü bahanesiyle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi asla kabul edilemez bir durumdur. Ben Gvir'in bu baskından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz açısından en önemli mekan' ifadesini kullanması olayın vahametini ortaya koymaktadır. Özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu' kapsamındaki yasa tasarılarından birini Meclis'ten geçirmesi üzerine işgal altındaki topraklarda büyük protestolar ortaya çıkarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in bu adımının koalisyon hükümetinin dikkatleri başka yöne çekmeye ve 'yargı reformu' yasasını unutturmaya yönelik bir strateji olduğu ortadadır. Başta Müslüman ülke yöneticileri olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçerek kutsal mekanlara yönelik baskın ve saldırı eylemlerinin durdurulması ve bu mabetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması konusunda acil bir karara varması gereklidir. Yeniden Refah Partisi olarak, işgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının hiçbir surette kabul edilemez olduğunu ve bu girişimi telin ettiğimizi en yüksek sesle ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.