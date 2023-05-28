Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ankara oy oranlarını Ankara geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Ankara seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ankara oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Ankara'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ANKARA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Ankara genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,31; Sinan Oğan yüzde 6,39 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,3 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ANKARA'DA KAÇ OY ALDI?

Ankara'da yüzde 46 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, yenimahalle olmak üzere toplamda 1.772.841 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA KAÇ OY ALDI?

Ankara'da yüzde 47,31 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, yenimahalle ilçelerinde genel toplamda 1.823.536 oy aldı.

SİNAN OĞAN ANKARA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ankara'da 246.326 oy alarak yüzde 6,39 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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