AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Balkanlar, Suriye ve Gazze'de iftar sofraları kurdu

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, ramazan dolayısıyla Balkanlar, Suriye ve Gazze'de iftar sofraları kuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, ramazan dolayısıyla yurt içindeki sosyal dayanışma çalışmalarının yanı sıra Balkanlar, Suriye ve Gazze'de yürütülecek iftar organizasyonları için kapsamlı çalışma başlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu yıl da sınırları aşarak gönül coğrafyasına taşınacağını belirtti.

Türkiye'nin dört yanında kurulan iftar sofralarının bu yıl daha geniş bir dayanışma ağıyla sürdürüleceğini ifade eden Demir, aynı zamanda savaşın ve insani krizlerin etkilediği bölgelerde de büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Demir, özellikle Gazze'de yaşanan ağır insani tabloya dikkati çekerek, saldırılar altında yaşam mücadelesi veren sivillerin hiçbir şartta yalnız bırakılmayacağını vurguladı.

Ramazan boyunca Türkiye genelinde kurulan iftar ve sahur programlarının kapsamının daha da genişletileceğini belirten Demir, bu dayanışma halkasının Suriye ve Gazze'yi de içine alacak şekilde büyütüleceğini ifade etti.

Balkanlar, Gazze ve Suriye'de ramazan süresince iftar programlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini ve geniş kitlelere ulaşılacağını anlatan Demir, mazlum coğrafyalarla dayanışma bilincinin güçlü şekilde ortaya konulacağını belirtti.

Demir, ramazana ilişkin değerlendirmesinde dayanışmanın sınır tanımadığının altını çizdi.

AK Parti'li belediyeler olarak Türkiye'nin dört yanında kurulan sofraları gönül coğrafyasına da taşıdıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Konya'nın Şam Merkez'de, Erzurum'un Lazkiye'de, Gaziantep'in Halep Merkez'de ve Çorum'un Rif Şam Yarmuk'ta, Sultanbeyli'nin Bosna-Hersek'te gerçekleştirdiği iftar programlarıyla birlikte, birçok belediyemiz de ramazan boyunca iftar programları gerçekleştirecek şekilde Suriye'de ve Gazze'de belediyelerimiz aracılığıyla bereket sofraları, gönül sofraları kuruyoruz."

Yine Balkanlar'da, Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da iftar çadırları kuruyoruz. Trabzon ve Rize Belediyelerimiz Batum'da iftar sofrası kuruyorlar. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm kardeşlerimizle birlikte yaşatmak için bir seferberlik başlattık. Özellikle İsrail tarafından sistemli bir soykırıma maruz bırakılan mazlumlar diyarı Gazze'de, bayrama kadar iftar sofraları kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlayacağımız bu gönül sofraları, yarınlara uzanan kardeşlik köprümüzün en güçlü temellerini oluşturacaktır."

Balkanlar, Gazze ve Suriye'de her gün iftar sofraları kurulacak

Açıklamaya göre, AK Parti'li belediyelerin organizasyonu ve koordinasyonuyla Balkanlar, Suriye ve Gazze'de ramazan boyunca her gün düzenli iftar sofraları kurulacak.

Bereket sofralarıyla milyonlarca mazluma sıcak yemek ulaştırılması, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve ramazanın manevi atmosferinin kardeş topluluklarla birlikte yaşanması hedefleniyor.

Açıklamada yer verilen belediyelerin Balkanlar, Gazze ve Suriye iftar programları ise şöyle:

"İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Karadağ, Sırbistan Tutin, Novi Pazar, Bosna, Kuzey Makedonya Kırçova, Kuzey Makedonya Gostivar, İstanbul Arnavutköy Belediyesi Kuzey Makedonya Üsküp, İstanbul Bağcılar Belediyesi Bosna Hersek Baş Çarşı, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Bosna Hersek ve Bulgaristan, İstanbul Sultangazi Belediyesi Yeni Cami Kırcaali Bulgaristan, Draginovo Köyü Bulgaristan, Kazanlık Beldesi Merkez Cami Bulgaristan, Derben Merkez Bulgaristan, Gökçeler Köyü İskeçe Yunanistan'da, Sofya Bulgaristan, Haskovo Merkez Bulgaristan, Tutkaran Bulgaristan, Varna Bulgaristan, Eski Cuma Bulgaristan, Bursa Yıldırım Belediyesi Bulgaristan Filibe, Yunanistan İskeçe, Kuzey Makedonya Üsküp, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Batum, Rize Belediyesi Batum, Konya Büyükşehir Belediyesi Şam Merkez, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şam Merkez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halep Merkez, Konya Büyükşehir Belediyesi Humus, Konya Büyükşehir Belediyesi Hama, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Rakka Merkez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tartus, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Lazkiye, Aydın Büyükşehir Belediyesi Deyrizor, Samsun Büyükşehir Belediyesi Haseke- Resulayn, Ordu Büyükşehir Belediyesi Dera, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İdlib, Çorum Belediyesi Rif Şam Yarmuk, Isparta Belediyesi Rif Şam Tadamun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Halep Afrin, Şahinbey Belediyesi Halep Azez, Yıldırım Belediyesi Halep El Bab, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halep Eşrefiye Merkez."