Rahul Gandi, Modi hükümetini Manipur'daki şiddet olaylarına müdahale etmekte geç kalmakla suçladı

YENİ Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin rakibi olarak görülen muhalif lider Rahul Gandi, Modi hükümetini, Manipur eyaletindeki şiddet olaylarına müdahale etmekte geç kalmakla suçladı.

Nerandra Modi'ye yönelik güven oylaması tasarısının tartışıldığı federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) oturumunda konuşan Rahul Gandi, Hindistan ordusunun Manipur'da olayları "bir günde" sonlandırabilecekken, hükümet yetkililerinin 3 ayı aşkın bir süredir nefret ve şiddetin artmasına izin verdiğini söyledi.

Muhalif lider Gandi, Modi hükümetini, eyaletteki şiddet olaylarına müdahale etmekte geç kalmakla suçlarken, Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partili (BJP) Manipur eyalet hükümetinin görevden alınması çağrısında da bulundu.

Modi hükümetinin, "insanların sesini kısarak Manipur'da Hindistan'ın ruhunu öldürmekle" suçlayan Gandi, eyalette bir iç savaş durumunun yaratıldığını ifade etti.

Gandi'nin hükümete yönelttiği suçlamalar, itirazlara yol açarken, Yer Bilimleri Bakanı Kiren Rijiju, muhalif liderin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin Nerandra Modi'ye yönelik sunduğu tasarı, Hindistan'da federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde (Lok Sabha), görüşülmeye başlanmıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüzle ilgili soruşturma açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Gandi, "Modi" soyadına hakaretten ceza almıştı

Muhalif lider Gandi, 2019'da Karnataka eyaletindeki seçim kampanyasında firari elmas tüccarı Nirav Modi ve Hindistan'ın eski Premier Ligi Başkanı Lalit Modi'yi örnek göstererek, "Hırsızların soyadı neden genellikle Modi?" ifadelerini kullanmıştı. İktidardaki Bharatiya Janata Partisinden milletvekili olan Purnesh Modi, Gandi'nin açıklamalarının "Modi" soyadını taşıyan tüm ailelere hakaret olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Gujarat Eyalet Mahkemesi, 23 Mart'ta "Modi" soyadını taşıyanlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gandi'yi suçlu bularak 2 yıl hapis cezası vermişti. Yüksek Mahkeme, Gandi hakkında verilen hapis cezasını durdurmuş, milletvekilliği düşürülen muhalif lider görevine iade edilmişti.