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Radyasyon Güvenliği Tüzüğü Yürürlükten Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Nükleer Düzenleme Kurumunun Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nin ilgili maddesi de yürürlükten kaldırıldı.