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QUAD Ülkeleri Washington'da Toplandı
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ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan dışişleri bakanları, özgür Hint-Pasifik vizyonuna bağlılıklarını vurguladı. Ortak açıklamada, tek taraflı eylemlere karşı kararlılık ve bölgesel güvenlik vurgulandı.

QUAD (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD'nin başkenti Washington'da ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonuna bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "Statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeyi amaçlayan her türlü tek taraflı eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi.

Göreve yeni başlayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Washington'da ortak QUAD toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, tarafların hukukun üstünlüğünün, demokratik değerlerin, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün desteklendiği ve savunulduğu özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu güçlendirme kararlılığını yinelediği belirtilerek, "4 ülke olarak, uluslararası hukuk, ekonomik fırsatlar, barış, istikrar ve denizcilik gibi tüm alanlarda güvenliğin Hint-Pasifik halklarının kalkınma ve refahının temelini oluşturduğuna dair inancımızı koruyoruz" ifadelerine yer verildi. "Ayrıca statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeyi amaçlayan her türlü tek taraflı eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz" denilen açıklamada, "Artan tehditler karşısında bölgesel denizcilik, ekonomi ve teknoloji güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra, güvenilir ve dirençli tedarik zincirlerini teşvik etmeye kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. QUAD ülkelerinin gelecek dönemde de işbirliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir sonraki QUAD zirvesine kadar düzenli temasların süreceği aktarıldı.

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de 4'lü bir ittifak halini alan QUAD, Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak biliniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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