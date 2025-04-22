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Putin, Zelenskiy ile Görüşme İsteğini Açıkladı

Putin, Zelenskiy ile Görüşme İsteğini Açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile doğrudan görüşme sinyali vererek, barış girişimlerine açık olduklarını belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov, sivil hedeflerin vurulmaması konusunun müzakere edilebileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarının başladığı 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Dün Rus devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in bu açıklamalarının Ukrayna ile sivil hedeflerin vurulmaması hakkında doğrudan görüşmeye istekli olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Peskov, Putin'in sivil hedeflerin vurulmaması konusunun iki taraflı olarak da görüşülebileceğini ifade ederken Ukrayna tarafıyla yapılacak müzakere ve görüşmeleri kastettiğini aktardı.

Rusya ve Ukrayna arasında Rusya'nın Ukrayna saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana doğrudan iletişim bulunmuyor.

Zelenskiy ise yayınladığı bir video mesajda, "Moskova'dan net bir yanıt beklediklerini" söyledi. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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