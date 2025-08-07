Putin, Zelenskiy ile Görüşme İhtimalini Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olası görüşme hakkında, şartların henüz sağlanmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaline ilişkin, "Genel olarak buna karşı olmadığımı defalarca söyledim, mümkün. Ancak bunun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşturulması gerekiyor. Maalesef, bu şartları oluşturmaktan henüz çok uzağız" dedi. - MOSKOVA

