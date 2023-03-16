- Putin: "Yaptırım savaşları ve ekonomik sorunlar bizim tarafımızdan oluşturulmadı" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili, "Yaptırım savaşları ve ekonomik sorunlar bizim tarafımızdan oluşturulmadı" dedi.

- Putin: "Yaptırım savaşları ve ekonomik sorunlar bizim tarafımızdan oluşturulmadı"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili, "Yaptırım savaşları ve ekonomik sorunlar bizim tarafımızdan oluşturulmadı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında Rus ekonomisinin büyük zorluklarla ve baskılarla karşılaştığını hatırlatan Putin, gayri safi yurt içi hasılada gerilemeler yaşadıklarını söyledi. Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan da bahseden Putin, "Gayri safi yurtiçi hasılada en büyük düşüşün geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 4,7 olarak kaydedildiğini hatırlatmak isterim. Sebebi de açık şekilde Rusya'ya uygulanan yaptırım savaşı. Küresel ekonomide, ticarette ve ayrıca uluslararası ilişkilerde benzeri görülmemiş zorluklar yaşandı. Bildiğiniz gibi bu zorluklar bizim tarafımızdan oluşturulmadı. Rusya'nın, günümüzde hiçbir ülkenin daha önce karşılaşmadığı zorluklarla baş başa kalması az önce söylediklerimin temelinde oluştu. Bu dönemden sonra temmuz ayından itibaren ekonomimizde büyüme kaydedildi. Bu büyümenin ardından binlerce çalışanda ve iş dünyasında sorumluluk alma ve kendi ülkelerini kalkındırma arzusu doğdu" dedi.

"Batı'yla kapanan ticareti gelişmekte olan ülkelerle açtık"

Batılı ülkelerin kendilerine uyguladıkları ambargoları işaret ederek buna karşı alternatif ticaret yolları ürettiklerini belirten Putin, "Fiilen kapanan Batı pazarına karşı, dünyanın hızla gelişen ülkeleri ve bölgelerine dış ticaret yollarını genişletmeyi başardık. Biliyorsunuz Ukrayna'daki özel askeri operasyonlar öncesinde bile hızla gelişen ülkelere yöneliyorduk. Rusya'nın 2022 dış ticaret cirosu yüzde 8,1 artarak 850 milyar dolara ulaştı. İhracat yüzde 20 artarken, ithalat yüzde 12 dolaylarında azaldı. Ticaret fazlası, 2021'e göre yüzde 70 artışla 332 milyar dolar oldu" açıklamasında bulundu.

Putin, Mart ayı enflasyon oranının da yüzde 4'ün altına düşmesini öngördüklerini sözlerine ilave etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlere yine Batılı ülkeler tarafından baskı yapıldığını da ifade eden Putin, ülkede kalan Batılı şirketlerin doğru bir karar verdiğini kaydetti.