Putin ve Zelenskiy Arasında Görüşme İhtimali

Putin ve Zelenskiy Arasında Görüşme İhtimali
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme yapılabilmesi için iki ülke heyetlerinin belirli anlaşmalara varması gerektiğini belirtti. Görüşmenin, müzakerelerin sonucuna bağlı olacağını vurguladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin, iki ülke heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkün olduğunu belirterek, "Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında muhtemel bir görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözcü Peskov, "Böyle bir görüşme, iki ülke heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz. Ancak tam olarak çalışmaların sonucunda ve iki taraf arasında anlaşmalar şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması şartıyla" şeklinde konuştu.

Putin ve Zelenskiy Aralık 2019'dan bu yana bir araya gelmedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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