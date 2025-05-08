Putin ve Xi Jinping'den Çok Kutlu Dünya Düzeni Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Biz ilişkilerimizi iki ülke halklarının yararına geliştiriyoruz, kimseye karşı değil" dedi. Xi ise, Çin ve Rusya'nın "çok kutuplu dünya düzenini birlikte şekillendirmeye hazır" olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenmesinin 80. yıl dönümü kapsamında 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinlikler için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına başladı. Çin Devlet Başkanı Xi, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

"Çin, yarınki törende en büyük yabancı askeri birlik olacak"

Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada Xi'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın Kızıl Meydan'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri törende yürüyüş gerçekleştirilecek. Bu, sayı bakımından en büyük yabancı askeri birlik" ifadelerini kullandı. Putin, "Faşizme karşı büyük fedakarlıklar pahasına kazanılan zaferin kalıcı bir önemi vardır. Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmayı sürdürüyoruz, savaş yıllarındaki olayların anısını koruyoruz, neo-Nazizm ve militarizmin günümüzdeki tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz" dedi. Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla da Çin'i ziyaret edeceğini hatırlatan Putin, "O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biridir. Biz ilişkilerimizi iki ülke halklarının yararına geliştiriyoruz, kimseye karşı değil. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı yarar sağlayan ve fırsatçılığa yer vermeyen ilişkilerdir. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve iş birliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercihtir" şeklinde konuştu. Putin, "Her iki milletimizin de yaptığı sayısız fedakarlıklar asla unutulmamaya değerdir. Sovyetler Birliği 27 milyon canını verdi, Çin'in özgürlük ve bağımsızlık savaşı 37 milyon can aldı" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile Çin çok kutuplu dünya düzenini birlikte şekillendirmeye hazır"

Çin Devlet Başkanı Xi ise konuşmasında, "Dostum Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Rusya'yı tekrar ziyaret etmekten ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 80 yıl önce Çin ve Rus halkları, ağır kayıplar pahasına Büyük Zaferi kazanarak dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine unutulmaz tarihi bir katkı sağladı" ifadelerini kullandı. ABD'ye göndermede bulunan Xi, "Bugün dünyadaki olumsuz eğilimler, tek taraflı eylemler ve zorbalık karşısında Çin ve Rusya, büyük dünya güçleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak ortaklaşa özel bir sorumluluk üstlenmeye, İkinci Dünya Savaşı tarihi hakkındaki gerçekleri cesaretle savunmaya, BM'nin otoritesini ve konumunu korumaya, devletlerimizin ve tüm gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ve haklarını kararlılıkla savunmaya, çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi birlikte şekillendirmeye hazırdır" dedi. - MOSKOVA