Putin ve Trump Arasındaki Görüşmenin Önemi Vurgulandı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ile Trump arasındaki görüşmenin Ukrayna müzakereleri bağlamında önemli olduğuna dair bir şüphe yok. Bizim için de böyle. Bu görüşmenin önemi abartılmamalı" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki Ukrayna konulu görüşmenin gerekli olduğunu ancak önceden hazırlık yapılması ve sonuç alınması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarında bir ilerleme kaydedilmesinin tek yolunun Trump ile Putin arasında doğrudan görüşmeler yapılması olduğu ifadeleri sorulan Peskov, "Putin ile Trump arasındaki görüşmenin Ukrayna müzakereleri bağlamında önemli olduğuna dair bir şüphe yok. Bizim için de böyle. Bu görüşmenin önemi abartılmamalı" dedi.

"Bir zirve düzenlenmeli ve sonuç odaklı olmalı"

Beyaz Saray'ın Putin ve Trump arasında bir görüşme beklediğini kaydeden Peskov, "Bir zirve düzenlenmeli ve sonuç odaklı olmalı. Çünkü bir zirveden önce her zaman uzman görüşmeleri, istişareler ve uzun ve yoğun hazırlıklar yapılır. Özellikle de Rusya ve ABD başkanları arasında bir zirveden bahsediyorsak böyle bir toplantı kesinlikle gereklidir. Hem ikili Rusya-ABD ilişkileri açısından hem de uluslararası meseleler ve elbette Ukrayna krizi de dahil olmak üzere bölgesel sorunlar hakkında en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılması açısından gerekli" dedi.

İstanbul'daki görüşmelere değinen Peskov, Rus heyetinin Moskova ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirecek olan Putin'e eş zamanlı olarak bilgi verildiğini söyledi.

Peskov, Washington yönetiminin NATO-Rusya Konseyi'ni yeniden canlandırmayı önerdiği haberiyle ilgili soru üzerine bu konuda somut bir öneri gelmediğini söyleyerek, "NATO'nun Rusya ile fiilen savaş halinde olduğu bir dönemde herhangi bir ortaklığın ya da diyaloğun yeniden başlatılmasından bahsetmek zor. Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarla ilgili tüm konular elbette görüşülmelidir ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

Putin ve Trump, ABD Başkanının ocak ayında göreve gelmesinin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmesine rağmen henüz yüz yüze görüşme gerçekleştirmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Qasr al-Watan Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen iş forumuna katılmıştı. Trump, burada yaptığı konuşmada "Putin ile ayarlayabildiğimiz en kısa sürede görüşeceğim" demişti. - MOSKOVA