Putin ve Trump Arasındaki Diyalog Dünyayı Değiştirecek
Güncelleme:
Rusya'nın özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile Trump arasındaki diyaloğun 'dünyayı değiştireceğini' ve küresel güvenliği temin edeceğini açıkladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun 'dünyayı değiştireceğini' belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden fotoğraf paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
