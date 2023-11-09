Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile tarım ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve Rusya'nın Kazakistan'a yaptığı yatırımlara değindi. Ayrıca, tarım sektöründeki ticaretin ve yatırımların hızla arttığını belirterek, Rusya'nın Kazakistan'a tarım ürünleri sevkiyatını artıracağını ifade etti.

Putin ve Tokayev, tarım ve enerji ilişkilerini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelerek, tarım ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Putin, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 10'dan fazla artarak 28,2 milyar dolara çıktığını belirterek, Rusya'nın Kazakistan'da en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

İkili ticarette ulusal para birimlerini giderek daha fazla kullandıklarını vurgulayan Putin, özellikle tarım sektöründeki ticaret ile yatırımların hızla arttığını ve Rusya'nın Kazakistan'a tarım ürünleri sevkiyatını arttırarak sürdüreceğini söyledi.

Putin, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ve müttefik ilişkiler özgüvenli ve başarılı bir şekilde gelişiyor, rakamlar da bunu net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Tokayev de görüşmede Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortak ve müttefik olduğunun altını çizerek, özellikle iki ülkenin tarım alanındaki işbirliğinin parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatının kısa bir süre önce başladığını anımsatan Tokayev, "Bu proje Orta Asya'da bölgesel istikrarın ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde kilit rol oynamaktadır." dedi.

İki lider, görüşmeler kapsamında, Kostanay kentinde düzenlenen 19'uncu Rusya-Kazakistan Bölgelerarası İşbirliği Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.