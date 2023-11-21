Putin ve Rahman, Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Moskova'da bir araya geldi. İki lider, bölgesel ve küresel konuları görüştü ve işbirliği konularında mutabakata vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin ve Rahman, Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahman ile bazı bölgesel ve küresel konuları istişare ettiklerini belirten Putin, "Bağımsız Devlet Topluluğu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde işbirliğine yönelik konulara da değindik." dedi.

Putin, güvenlik ve askeri alanlarında işbirliği konusunu da ele aldıklarını kaydederek, "Savunma, askeri-teknik, terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele konularında işbirliğini daha da derinleştirme konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

İki ülkenin Orta Asya'da istikrarın korunması için ortak adımlar atmayı sürdüreceğini vurgulayan Putin, "Bu amaçla, Tacikistan'da bulunan Rus askeri üssünün yeteneklerini etkin bir şekilde kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Rahman, Filistin'deki duruma dikkati içekti

Rahman ise Filistin'de yaşananlara değinerek, "Tacikistan, BM'nin Filistin sorununa ilişkin kararının uygulanmasını, mümkün olan tek çözüm olarak görüyor. 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemi özellikle vurgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya ile ticari alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Rahman, ekonomide kritik öneme sahip yatırımların hayata geçirilmesi konusunda Putin ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Görüşme kapsamında Rahman'a Putin tarafından "Anavatana Hizmet" madalyası verilirken, Rusya ile Tacikistan arasında ikili ticaret ve lojistik gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar da imzalandı.