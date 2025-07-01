Putin ve Macron'dan Diplomasi Vurgusu

Putin ve Macron'dan Diplomasi Vurgusu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın nükleer programı ve Orta Doğu'daki anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi yollarla sağlanması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu'daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Putin, Ukrayna çatışmasının, uzun yıllar boyunca Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna'da Rusya aleyhinde bir ileri karakol oluşturan ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesine göz yuman Batılı devletlerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu hatırlattı" denildi.

Açıklamaya göre Putin, "Batılı ülkelerin Ukrayna'yı çeşitli modern silahlarla destekleyerek çatışmaları uzatmaya yönelik bir çizgi izlediğini" belirtti. Putin, "Ukrayna krizinin kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve yeni toprak gerçeklerine dayanmasını öngören, kapsamlı ve uzun vadeli nitelikte olması gereken muhtemel anlaşmalara ilişkin temel yaklaşımlarını" teyit etti.

"Liderler, İran çevresindeki kriz ve bölgedeki çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdiler"

Liderlerin, İran ile İsrail arasındaki çatışma ve ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırıları çerçevesinde, Orta Doğu'daki durumu görüştükleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkına saygı gösterilmesinin ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği dahilinde yerine getirmesinin önemine dikkat çektiler. Putin ve Macron, İran çevresindeki kriz ve bölgedeki diğer çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdiler. Liderler, İran'ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu'daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

"Barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladılar"

Putin ve Macron'un, Orta Doğu'da çözüm için temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarının kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladılar. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, Rusya ve Fransa'nın, Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasında, ayrıca küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin muhafaza edilmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak özel bir sorumluluğa sahip olduklarını belirttiler" denildi.

Son görüşme 11 Eylül 2022'de gerçekleşmişti

Kremlin Sarayı'ndan edinilen bilgilere göre, Putin ve Macron arasındaki son görüşme, 11 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Görüşmenin konuları ise Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum, Ukrayna askerlerinni Donbas'taki sivil hedeflere yönelik bombardımanları ve tahıl anlaşmasının geleceği olmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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