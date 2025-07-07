Putin, Ulaştırma Bakanlığında Yeni Atama Gerçekleştirdi

Putin, Ulaştırma Bakanlığında Yeni Atama Gerçekleştirdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'i görevden alarak, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakan Vekili olarak atadı. Nikitin, taşımacılık sektörünün geliştirilmesi için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in görev alarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin'i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rus lider, 1 yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit'in yerine ise Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin'i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirdi. Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, "Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Nikitin ise onur duyduğunu ifade ederek, "Taşımacılık sektörümüzün gelişmesini sağlamak için kesinlikle her türlü çabayı göstereceğim. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz ve en verimli ulaşım sistemine sahip olmalıyız. Ekonomimizin ve halkımızın buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin valisi olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Mayıs 2024'te Ulaştırma Bakanı olarak atanan Starovoit'in neden görevden alındığına ilişkin açıklama yapılmazken Rus basını Starovoit'in görevden alınması kararının aslında birkaç ay önce alındığını iddia etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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