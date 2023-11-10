Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına yakın Rostov-na-Donu kentinde bulunan karargahı ziyaret etti. Putin'e, Ukrayna'daki özel askeri operasyon hakkında bilgi verildi ve yeni model askeri teçhizat tanıtıldı.

Putin Ukrayna sınırındaki karargahı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov-na-Donu kentinde bulunan karargahını ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından ülkesinin Rostov-na-Donu'daki Güney Askeri Bölgesi'nin karargahına geldi.

Putin'e karargahta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer askeri yetkililer eşlik etti.

Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"la ilgili son durum hakkında bilgi alan Putin'e, yeni model askeri teçhizat tanıtıldı.