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Putin Ukrayna sınırındaki karargahı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahı ziyaret etti. Putin, karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki 'özel askeri operasyon' ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı ve Savunma Bakanlığı yöneticileriyle toplantı yaptı.