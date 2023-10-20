Putin Ukrayna sınırındaki karargahı ziyaret etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahı ziyaret etti. Putin, karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki 'özel askeri operasyon' ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı ve Savunma Bakanlığı yöneticileriyle toplantı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Perm şehrinden dönüşünde gece yarısı Rostov-na-Donu şehrindeki Rusya Silahlı Kuvvetlerinin karargahına geldi.
Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.