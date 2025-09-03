Putin: Ukrayna'nın Saldırı Kapasitesi Azalıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirebilecek durumdan uzak olduğunu ve savaşa hazır birliklerinin oranının kritik seviyelerde olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirebilecek kapasitede de olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor ve savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde bu kritik bir eşik" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika