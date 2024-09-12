Üye Girişi
Haberler

Putin: Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması NATO ülkelerinin savaşa katılması anlamına gelir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa doğrudan katılması anlamına geleceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verilmesinin "NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa doğrudan katılması" anlamına geleceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun ardından devlet televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'ya Batı'dan gönderilen uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesi konusunun ABD ve İngiltere'de gündeme gelmesini değerlendirdi. Putin, "Burada gördüğümüz şey, kavramları değiştirme girişimidir. Çünkü bu, Kiev rejimine Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi meselesi değil. Ukrayna bunu zaten insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak yapıyor. Ancak Batı yapımı 'yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların' kullanılması, tamamen farklı bir mesele. Gerçek şu ki Ukrayna ordusu Batı tarafından sağlanan son teknoloji yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleri kullanma kapasitesine sahip değil. Bunu yapamazlar. Bu silahların Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan alınan istihbarat verileri olmadan kullanılması imkansızdır. Bu yalnızca Avrupa Birliği'nin uyduları veya ABD uyduları (genel olarak NATO uyduları) kullanılarak yapılabilir. Bu ilk nokta" ifadelerini kullandı.

Putin, "İkinci ve kilit nokta, bu füze sistemlerini yalnızca NATO askeri personeli çalıştırabilir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejimine Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değil. Bu, NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan dahil olup olmayacağına karar vermesiyle ilgilidir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan savaşa katılımdan başka bir şey ifade etmeyecektir. Bu, NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa taraf olduğu anlamına gelecektir. Bu, onların çatışmaya doğrudan dahil olmaları anlamına gelecektir ve çatışmanın özünü, doğasını önemli ölçüde değiştirecektir. Bu, NATO ülkelerinin (ABD ve Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecektir. Eğer durum böyle olursa o zaman bize yöneltilecek tehditlere uygun şekilde kararlar alacağız" dedi.

Zelenskiy, ABD ve İngiliz füzeleri için izin istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aylardır Ukrayna'nın uzun menzilli ABD yapımı ATACMS ile İngiliz Storm Shadows dahil olmak üzere Batı'dan tedarik edilen füzelerin Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesini istiyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Vladimir Putin Vladimir Putin Politika Savunma Ukrayna Güncel Rusya Nato

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Aralarında anne ve ağabey var

 Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Narin'in ağabeyinden dikkat çeken 'Nevzat Bahtiyar' iddiası
Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 13-14 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Seyhan, Ceyhan, Karaisalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? 13 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 13 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fatih'te bina neden çöktü? SON DAKİKA! Bina nerede çöktü?
title