Putin, Ukrayna'daki Durumu Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları trajedi olarak tanımlayarak, savaşın durdurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, dünyada yaşanan dönüşüm sürecine de değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları "trajedi" şeklinde tanımlayarak, "Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum. 2014'te Ukrayna'daki kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş, bu şok edici değil mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde sivillerin katledilmesi şok edici değil mi?" dedi.

Putin, çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Zirvede bazı liderlerin Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerinden de söz eden Putin, "Bazı liderler konuşmalarında ' Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığından ötürü' şok olduklarını belirttiler. Evet, elbette askeri harekat her zaman bir ülke için trajedidir. Bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakereyi reddettiğini belirten Putin, "Rusya, Ukrayna ile görüşmeleri hiçbir zaman reddetmedi. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayan da Rusya değil Ukrayna'ydı. Üstelik devlet başkanları tarafından Rusya ile bu tür müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalandı." dedi.

Putin, savaşın her zaman trajik bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşın, can kaybının şoke edici olduğunu anlıyorum. 2014'te Ukrayna'daki kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbas'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş, bu şok edici değil mi? Filistin'de, Gazze Şeridi'nde sivillerin katledilmesi şok edici değil mi? Doktorların, çocuklar üzerinde ameliyatlar yapması, çocukların vücudunda anestezi olmadan neşter kullanması şok edici değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü söylemesi şok edici değil mi?"

Dünyada yaşanan dönüşüm süreci

Dünyanın temel bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Putin, "Küresel ekonomik kalkınmanın yeni güçlü merkezleri ortaya çıkıyor. Küresel yatırım, ticaret ve tüketici faaliyetlerinin önemli bir kısmı, dünya nüfusunun çoğunun yaşadığı Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerine kayıyor." diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan sorunların, bazı ülkelerin kötü niyetli makroekonomik politikalarından kaynaklandığını anlatan Putin, "Ekonomi ve bankacılık sistemine trilyonlarca dolar ve avronun sürülmesi, küresel enflasyonda, gıda ve enerji fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ticari rekabette adil olmayan bazı adımların atıldığını, Kuzey Akım boru hattına yapılan "terör saldırısının" da buna örnek teşkil ettiğini söyledi.