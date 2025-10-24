Haberler

Putin-Trump Zirvesi için Tarih Belirlenemiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın zaman kaybetmek istemediğini, Budapeşte'de yapılması planlanan zirvenin tarihi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Peskov, her iki liderin verimli bir toplantı için gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, kördüğüme dönen Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin, "Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ukrayna'nın Tomahawk gibi istediğini hatırlatan Peskov, ABD'nin bu füzelerin Rusya'ya karşı kullanılmasına itiraz etmeyeceği yönündeki haberlerin ardından Vladimir Putin'in uyarısını dile getirdi. Putin'in "Bu bir tırmanma girişimidir" ifadesini hatırlatan Peskov, "Ancak, bu tür silahlar Rusya topraklarına saldırmak için kullanılırsa yanıt çok ciddi, hatta ezici olacaktır. Bunu iyice düşünsünler" ifadesini kullandı. "Tomahawk füzeleri teslimatı" ifadesinin Rusya topraklarının derinliklerine saldırı girişimleri anlamına geldiğini kaydeden Rus Sözcü, "Bence açıklama o kadar açık ve kapsamlıydı ki, açıklığa kavuşturulacak bir şey yok" dedi.

"Altı ay içinde neler olacak göreceğiz"

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ekonomiye bir etkisinin olmadığını ifade eden Putin'e yanıt veren Trump'ın, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" ifadelerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Rus Sözcü Peskov, "Altı ay içinde neler olacak göreceğiz. İyi şanslar. Şu anda olanları görüyoruz, bir yıl önce de iki yıl önce de olanları görüyoruz. 6 ay içinde de bir yıl sonra da ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar"

Peskov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin verimli olabilmesi için devlet başkanları tarafından belirlenen görevlerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzeyinde tamamlanması gerektiğini belirtti. Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump görüşmesinin tarihi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı için iptal edilmediğini kaydeden Peskov, "Öncelikle, hiç kimse zirve tarihine ilişkin öneride bulunmadı, kimse bu tarihler konusunda anlaşmadı. Bu nedenle, anlaşmaların olmadığı şeyi iptal etmek karmakarışık bir durum. Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.