Putin, Trump ile Görüşeceğini Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği bir fuar ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Rus markaların ürünlerinin sergilendiği bir fuar ziyareti sırasında konuşan Putin, bugün ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Putin ve Trump son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran-İsrail savaşını ele almıştı. Bugün yapılacak görüşme, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilen 6'ncı görüşme olacak. - MOSKOVA