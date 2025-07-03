Putin, Trump ile Görüşeceğini Duyurdu

Putin, Trump ile Görüşeceğini Duyurdu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus markalarının sergilendiği bir fuar ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Bu görüşme, iki lider arasındaki son 6. görüşme olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği bir fuar ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Rus markaların ürünlerinin sergilendiği bir fuar ziyareti sırasında konuşan Putin, bugün ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Putin ve Trump son olarak 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran-İsrail savaşını ele almıştı. Bugün yapılacak görüşme, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilen 6'ncı görüşme olacak. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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