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Putin, savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım sağlayan kararnameyi imzaladı

Politika Haberleri

Putin, savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım sağlayan kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya, Ukrayna'daki savaşta ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölen Rus askerlerinin ailelerine bir defaya mahsus 5 milyon ruble (71 bin 500 dolar) maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya Devlet Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnamede, yaralanan Rus askerlerinin ailelerine de bir defaya mahsus 3 milyon ruble (41 bin dolar) maddi yardım yapılacağı aktarıldı.

Ölen veya yaralanan Rus askerlerinin aileleri kayıplarına dair belgeleri belirtilen bir internet sitesi üzerinden yetkili birimlere ulaştırarak maddi yardımlardan faydalanabilecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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