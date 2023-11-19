Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in başarılı işbirliklerinin temelini oluşturan karşılıklı güven konusunda daha önce görülmemiş seviyelere ulaşıldığını söyledi. Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin yapıcı olduğunu ve küresel istikrara katkıda bulunduğunu belirtti.

Putin: Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler benzersiz bir düzeye ulaştı

ST. PETERSBURG, 19 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in başarılı işbirliklerinin temelini oluşturan karşılıklı güven konusunda daha önce görülmemiş seviyelere ulaşıldığını söyledi.

Cuma günü 9. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu'nun genel oturumunda konuşan Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin benzersiz bir düzeye ulaştığını belirterek, ikili ilişkilerin yapıcı olduğunu ve küresel istikrara katkıda bulunduğunu söyledi.

Putin ayrıca, Rusya ve Çin arasında kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı kurulmasının iki halk arasında kültürel etkileşim ve sosyal bağlar olmadan mümkün olamayacağını belirtti. Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, iki ülke arasındaki etkileşimin kritik bileşenleri olan kültür, eğitim ve spor alanlarına her zaman büyük önem verdiğine işaret etti.

Rus ve Çin halklarının birbirlerinin kültürüne büyük ilgi duyduğunu ifade eden Putin, "2024-2025 Rusya-Çin kültür yıllarının başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

9. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu Cumartesi günü sona erdi. Çin, İtalya, İngiltere, Türkiye ve diğer ülkelerden temsilciler forumda kültürel etkileşim, eğitim ve mirasın korunması konularında işbirliğini ele aldı.