Putin: 'Rusya, iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Trump'ın Gazze'ye ilişkin önerilerini desteklemeye hazır'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çözüm planlarına yönelik, "Sizin için beklenmedik olabilir ama iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Rusya genel olarak bunları desteklemeye hazır. Bence her şeyin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi'ne devredilmesi daha iyi olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın önemli uluslararası düşünce kuruluşlarından Valdai Düşünce Kuruluşu'nun 22. Oturumuna katılarak Rusya ve dünya gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İsrail'in Filistin topraklarına saldırısına ve ABD-Rusya ilişkilerden Rus ordusundaki son duruma kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Putin, özellikle İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına değindi. İsrail'in Gazze şehrini işgali ve Gazze halkına saldırılarını eleştiren Putin, "Batı yanlısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bile 'Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldi' dedi. Bundan daha trajik ve üzücü olan ne olabilir? Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinde korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Filistin krizinin çözümüne dair önerisinin değişmediğine vurgu yapan Putin, "Bize göre en köklü çözüm Filistin devletinin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Trump'ın önerisini desteklemeye hazır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin krizinin çözümüne ilişkin idarenin Filistin Yönetimi'ne bırakılması önerisine destek vereceklerini belirten Putin, "Başkan Trump'ın Gazze'ye ilişkin önerilerine gelince, sizin için beklenmedik olabilir ama iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa genel olarak Rusya bunları desteklemeye hazır. Anladığım kadarıyla bu plan idarenin Filistin Yönetimi'ne devredilmesini öngörüyor. Bence her şeyin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi'ne devredilmesi daha iyi olur" dedi.

"Trump yönetimi ülkesinin çıkarlarına göre hareket ediyor"

Mevcut ABD yönetimiyle ilişkilerin yeniden kurulmasının Rusya'nın çıkarına olduğunu belirten Putin, "ABD yönetiminin rasyonel bir şekilde kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini biliyoruz. Ancak Rusya, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket etme hakkını saklı tutuyor. Bunlardan biri de ABD ile tam boyutlu ilişkilerin yeniden kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silah desteğini eleştirirken, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi ihtimaline de değinen Putin, bu konuda Trump yönetimini uyardı. Rus lider, "Bu az da olsa umut ışığı görünen ilişkilerimize zarar verir mi? Elbette evet. Aksini düşünemiyorum bile. Tomahawk'ların kullanılabilmesi ABD askerlerinin doğrudan katılımı olmadan mümkün değil. Bu da, hem genel olarak çatışma sürecinde hem de Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde tamamen yeni, niteliksel bir tırmanma aşamasına geçilmesi demek olur" açıklamasını yaptı.

"Biz kağıttan kaplansak NATO'nun kendisi nedir?"

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca, Trump'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik "kağıt kaplan" benzetmesine de değindi. Putin, "Kağıttan kaplanmış. Gidin bu kağıt kaplanla mücadele edin bakalım, sonra ne oluyor. Eğer bütün NATO bloğu ile mücadele ediyorsak, hareket ediyor ve ilerliyorsak, kendimize güven duyuyorsak ve buna rağmen bir 'kağıt kaplansak', o zaman NATO'nun kendisi nedir?" ifadelerini kullandı.

"Rusya, 'yaptırım' adı altında uygulanan misillemelerin rekorunu elinde tutuyor"

Putin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da eleştirdi. Rus lider, "'Yaptırım' adı altında utanmazca uygulanan misillemelerin sayısı bakımından Rusya, tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Peki, ne oldu şimdi? Bir şey elde edebildiler mi? Buradaki herkes bu çabaların tamamen başarısız olduğunu gayet iyi biliyor" açıklamasını yaptı.

"Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor"

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki gerilimi sürekli olarak tırmandırdığını savunan Putin, "Ne yazık ki, çatışmaları sonlandırmak henüz mümkün olmadı. Ancak bunun sorumluluğu çoğunlukta değil, azınlıkta, özellikle de çatışmayı sürekli tırmandıran Avrupa'da. Bence bugün görünürde başka bir hedefleri yok. Eğer NATO, Rus sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi" ifadelerini kullandı. Çok kutuplu dünyanın kendileri için önemli olduğunu ve dünyanın Batı hegemonyasında olmaması gerektiğini vurgulayan Putin, "Uluslararası ilişkiler köklü bir değişimden geçiyor. Çok kutuplu sistem çok daha demokratiktir. Bu sistem, daha fazla sayıda siyasi ve ekonomik aktöre kapı açıyor ve fırsatlar sunuyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından itibaren batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik ambargoların işe yaramadığını da savunan Putin, "Rusya dünyaya en yüksek dayanıklılık örneğini gösterdi, sadece tek bir ülkeyi değil, devletlerin oluşturduğu bir koalisyonu bile parçalayabilecek en güçlü dış baskılara karşı koyabilme yeteneğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Yeni hipersonik sistemler için çalışıyoruz"

Rusya'nın hiçbir zaman NATO'ya saldırı planı olmadığını öne süren Putin, "Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planladığına inanmak imkansız. Ancak Avrupa'daki insanları buna inandırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Putin, buna rağmen kendi savunmaları için yeni silah geliştirme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirterek, "Başka bir hipersonik silah olan Kinzhal füzesini ve kıtalararası menzilli bir silah olan Avangard'ı ürettik. Başka sistemler de üretebiliriz. Planladığımız hiçbir şeyi unutmadık. Çalışmalar devam ediyor, sonuçlar alınacak. Rusya'nın nükleer kalkanına güveniyorum. Genel olarak işlerimiz yolunda. Yarın ve ertesi gün ne yapacağımızı biliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Rusya, dünya için vazgeçilmezdir"

Ülkesinin mevcut dünya düzeni için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Putin, "Dünya sisteminden bizi dışlamak, kovmak istediler ama basit bir ifadeyle Rusya bu sistemi bırakmıyor. Çünkü Rusya, evrensel dengenin çok önemli bir parçası olarak gereklidir. Sadece toprakları, nüfusu, savunma, teknoloji ve endüstri potansiyeli ya da doğal kaynakları yüzünden değil. Tabii ki saydığım tüm bu faktörler çok çok önemli ama en önemlisi dünya dengesi Rusya olmadan kurulamaz" dedi. - MOSKOVA