Putin, kritik tesislerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kritik tesislerin korunmasıyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi'ni acil topladı. Putin, çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konsey toplantısının başında yaptığı konuşmada, 'Bugün gündemimizde birkaç konu var. Birincisi, kritik tesisleri korumak için ilave önlemler.' ifadelerini kullandı. Rus lider Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'dan bu konuda rapor aldı.