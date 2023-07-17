Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi ve güvenlik toplantısı düzenledi. Putin, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın buna cevabı olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantıya Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Kırım lideri Sergey Aksyonov, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev ve Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson'un Vali Vekili Vladimir Saldo katıldı. Toplantının açılışında konuşan Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Bildiğiniz gibi bu gece yeni bir terör eylemi işlendi. Siviller öldü. Bir çocuk yaralandı ve anne babasız kaldı. Aile Belgorod bölgesinden Kırım'a gidiyordu. Bu bölgenin idaresinden ve federal hükümetinden yaralanan kız çocuğuna, yakınlarına gereken tüm yardımı sağlamalarını ve bu konuyu kontrol altına almalarını istiyorum" dedi.

Köprüdeki hasarla ilgili konuşan Putin, "Köprü yolu ciddi hasar gördü. Onarım çalışmaları hızlı bir şekilde başlamalı. Kırım Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle zor durumda kalan insanlara destek sağlanmalı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'nde yaşananları ayrıntılı olarak ortaya çıkarmalı. İki saldırı göz önüne alındığında, köprünün güvenliğini sağlamak için somut öneriler istiyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Putin, "Rusya'nın elbette buna cevabı olacak. Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili öneriler hazırlıyor" dedi.

"Köprüdeki yolun bir kısmı tamamen yıkıldı"

Rusya Başbakan Yardımcısı Khusnullin ise, "Köprüdeki yolun bir kısmı tamamen yıkıldı ve yeniden inşa edilmesi gerekecek. Kırım Köprüsü'nün bir tarafındaki iki yönlü trafiğin 15 Eylül'de, diğer tarafında ise kasım ayında başlatılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA