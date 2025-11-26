Putin Kırgızistan'da Nükleer Enerji Santrali İnşaatını Gündeme Getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da Rus teknolojisiyle küçük modül reaktörlerden oluşan ilk nükleer enerji santrali inşa edilmesi ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında görüşme gerçekleştirdiği Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, bugünkü görüşmelerin oldukça verimli ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, Rusya ile Kırgızistan arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerin yapısına tam olarak uygun olduğunu söyledi. Görüşmede ikili gündem konularının tüm boyutlarını ayrıntılı olarak ele aldıklarını ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Putin, "Rusya-Kırgızistan ilişkilerinin daha da ileri bir düzeyde derinleştirilmiş stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine çıkarılmasına ilişkin ortak bildiri ziyaretin önemli bir sonucu oldu. Ayrıca somut pratik etkileşimin genişletilmesine yönelik hükümetler arasında ve bakanlıklar arasında bir dizi anlaşmalar imzalandı" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, vergi idarisi ve mal etkiletme sistemlerinin iyileştirilmesinde destek verdiklerini kaydederek, bunun sonucunda Kırgızistan'ın bütçesine ek gelirin 4 milyar dolardan aştığını aktardı.

"Ülkedeki doğalgaz teminatı seviyesi yüzde 42'ye çıkarıldı"

Rusya ile Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde yoğun bir etkileşim içinde olduğunu söyleyen Putin, "Örgütün diğer üye devletleriyle ortak mal, hizmet, sermaye ve işgücü pazarları oluşturma üzerinde çalışıyoruz. Avrasya entegrasyonunu geliştirme örgütün tüm katılımcı ülkelere ve elbette Kırgızistan'a tartışılmaz faydalar sağlıyor. Örneğin ülkenin örgüte katılmasında bu yana geçen son 10 yılda gayrı safı yurtiçi hasılası 2,5 kat arttı. Avrasya Birliği'nin diğer ülkelerine yapılan ihracat 4 kat arttı. Rusya, ikili kalkınma fonunu finanse ediyor. Bu fon aracılığıyla Kırgızistan'da reel sektörde 3 bin 500'den fazla ortak projeye yaklaşık bir milyar dolar yatırım yapıldı. İkili ilişkilerin en önemli alanlarından biri de enerjidir. Ülkemiz Kırgızistan'ın benzin ve dizel ihtiyaçlarını tamamen karşılıyor ve bunu vergi almadan ayrıcalıklı şartlarla yapıyor. Bu da ülke için doğrundan ekonomik etki demek. Gazprom, Kırgızistan'a doğalgaz tedarik ediyor ve Kırgızistan bölgelerine doğalgaz sağlama programına katıldı. Bu hedefler için Rus şirketi 400 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı ve bu sayede ülkedeki doğalgaz teminatı seviyesi yüzde 42'ye çıkarıldı. Bu çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Rusya'nın Kırgızistan'a elektrik enerjisi de sağladığına dikkati çeken Putin, "Şirketlerimiz Kırgız nehirlerindeki hidroenerji santrallerinin tasarımlarında ve modernizasyonunda yer alıyor. Isık Göl bölgesinde büyük bir güneş enerji santrali Kırgızistan'ın kuzeyinde de yeni modern ısıtma ve enerji santralinin ortaklaşa inşa edilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkede ilk nükleer enerji santrali inşa edilmesi ihtimali araştırılıyor"

Putin, Rus Nükleer Şirketi "Rosatom"un Kırgızistan'da uranyum üretim tesislerinin bulunduğu alanların ıslahı için kapsamlı program yürüttüğünü aktararak, "Ülkede, en gelişmiş Rus teknolojisiyle küçük modül reaktörlerden oluşan ilk nükleer enerji santrali inşa edilmesi ihtimali araştırılıyor. Bu reaktörlerin en katı güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını özellikle vurgulamak isterim" dedi.

"Rusya, önemli ticari ortaklarımızdan biri"

Cumhurbaşkanı Caparov da, görüşmelerde ticari ekonomik işbirliğine özel önem verdiklerini söyleyerek, "Rusya'nın ülkemizin önemli ticari ortaklarından biri olduğunu hatırlamak istiyorum. Kırgızistan'ın dış ticaretinin neredeyse dörtte biri Rusya'nın payına düşüyor. Yatırım alanı da önem arz ediyor. Doğrudan Rus yatırımı bu yılın 6 ayında 110 milyon dolar oldu. Rus iş dünyasının Kırgızistan pazarına ilgisini her zaman takdir ediyoruz ve onların başarılı çalışması için gerekli tüm elverişli şartları oluşturmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya-Kırgızistan Kalkınma Fonu'nun ikili ilişkilerin gelişmesinde kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Caparov, fonun kurulmasından bu yana Kırgızistan'a bir milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, 3 bin 500'den fazla projesi finanse ettiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Caparov, şu anda söz konusu fonun katılımıyla toplam değeri 175 milyon dolardan fazla olan 14 hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynağı tesislerinin inşaatı finanse edilmekte olduğunu belirtti. - BİŞKEK