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Putin, İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılmayacak

Putin, İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılmayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onaylarken, Putin'in ismi listede yer almadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onaylarken, Putin'in ismi listede yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.

Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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