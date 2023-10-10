Putin: İsrail-Filistin çatışması ABD'nin politikasının başarısızlığının bir örneği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasının ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Putin, Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede, ABD'nin her iki tarafa da baskı uygulayarak kendi fikrini dayattığını ve Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Bu, ABD'nin Orta Doğu'daki krizin çözümünü tekeline almayan çalışan politikasının başarısızlığının açık bir örneğidir." dedi.

Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Orta Doğu'daki durumun keskin bir şekilde kötüleştiğini belirterek, "Bu, ABD'nin Orta Doğu'daki krizin çözümünü tekeline almayan çalışan politikasının başarısızlığının açık bir örneğidir." dedi.

ABD'nin hem İsrail hem Filistin için kabul edilebilir uzlaşma bulmakla ilgilenmediğini, tam tersine kendi fikrini öne sürdüğünü ifade eden Putin, "Her iki tarafa da baskı uyguluyorlardı. ABD, bu baskıyı uygulayarak, her seferinde Filistin halkının temel çıkarlarını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanması ihtiyacını göz ardı etti." diye konuştu.

Putin, Rusya'nın pozisyonunun sivil nüfusa verilen zararı en aza indirme ve sıfıra düşürme olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin olarak, "Bu İsrail'in Filistinlilerin haklarına yönelik ihlallere devam etmesi, uluslararası toplumun sessiz kalması ve BM kararları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonucudur. Şimdi yeni bir intifadaya, Filistinlilerin ayaklanmasına ve haklarının ihlal edilmesini durdurma arzusuna tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerginliğin artmasının "çok tehlikeli" olduğuna işaret eden Sudani, sivillerin öldüğünü, sivil yerlerin bombalandığını, bütün bunların Gazze'nin yıkımına neden olduğunu dile getirdi.

Sudani, Gazze'deki durum ile ilgili Arap ve Müslüman ülkelerin sorumluluk taşıdığına dikkati çekerek, Filistin halkının haklarının ihlalinin engellenmesi ve Gazze'deki ambargonun kaldırılması konusunda Rusya ile birlikte BMGK üyelerinin de ahlaki sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.