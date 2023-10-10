Putin: İsrail-Filistin çatışması ABD'nin başarısız politikasının sonucu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığıdır. Bölgedeki çatışmanın çözümü ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi ağırladı. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede enerji, petrol endüstrileri sektörünün geliştirilmesi, Irak'taki Rus petrol şirketlerinin varlığı, Irak ekonomisini ilerletme ve kaynaklarını çeşitlendirme vizyonu konuları masaya yatırıldı. Ayrıca ulusal ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

"Rusya-Irak ticaret hacmi geçtiğimiz yıl yüzde 43 oranında arttı"

Irak ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Putin, Rusya'nın Irak'taki yatırımlarından bahsederek, "Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz Irak ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptı. Hükümetlerarası kurulan komisyon bugün hala çalışmalarına devam ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 43 oranında arttı. Büyük şirketlerimiz ülkenizde çok başarılı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketlerimizin toplam yatırımı yaklaşık 19 milyar doları buldu" diye konuştu.

"İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığıdır"

Putin, Hamas ile İsrail arasında 4 gündür devam eden çatışmalara da değindi. Putin, "Maalesef Orta Doğu'daki durum giderek kötüleşiyor. İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığıdır. Sanırım birçok kişi de benimle aynı fikirde. Her iki taraf için de kabul edilebilir ve Filistin halkı için de kabul edilebilir uzlaşmalar bulmakla ilgilenmiyorlardı. Bölgedeki çatışmanın çözümü ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması gerekiyor" dedi.

Irak Başbakanı Sudani ise Filistin topraklarına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle birlikte acilen eyleme geçme çağrısı yaptı.

Kremlin: "İsrail-Filistin krizinin çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz"

İsrail-Hamas çatışmasına dair Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da açıklama yaptı. Filistin ve İsrail ile temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var. Her şeyden önce bu ülkede yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor. Son dönemdeki uygulamaların da gösterdiği gibi çözüme zemin arayan ve çok etkili çalışmayan çok az formatta yer alıyoruz. Ancak yine de çözüm yollarının bulunmasına yardım etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Gazetecilerin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği ile ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu ziyaret önceden planlandı. Ancak henüz net bir tarih yok. Kesin tarih diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenebilir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA