Putin, İran ile İsrail ile Görüşmelerde Diplomasi Vurgusu Yaptı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede İsrail'in saldırılarını kınarken, Netanyahu ile görüşmesinde İran'ın nükleer sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sadece siyasi ve diplomatik yolların kullanılmasının gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırılarını kınarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ise, İran'ın nükleer programına ilişkin tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Rusya'nın "BM Şartı'nı ihlal eden İsrail eylemlerini kınadığını" söylediği ve hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği bildirildi.

Kremlin tarafından Putin-Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin'in "İran'ın nükleer programına ilişkin tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Kremlin, Rusya'nın hem İran hem de İsrail ile yakın temas halinde kalacağını da ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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