Rusya, Putin'in konutunu hedef alan İHA'nın görüntüsünü yayınladı

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'in resmi konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosunu paylaştı. İHA'nın Ukrayna yapımı olduğu belirtildi. Ukrayna, saldırı girişimini reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosunu yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik saldırı girişimi gündemdeki yerini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Putin'in konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosu yayınladı. Açıklamada, insansız hava aracının Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtildi. Söz konusu saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu ifade edildi.

Ukrayna saldırı açıklamasını reddetmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını ve savaşı uzatmak için bahane ürettiğini belirtmişti. - NOVGOROD

