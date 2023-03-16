Putin havacılık tesisini ziyaret etti, uçuş simülatörü kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyaret ettiği havacılık tesisinde uçuş simülatörü kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Sibirya bölgesinde Rusya'nın en önemli helikopter üreticilerinden Ulan-Ude havacılık tesisini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Putin ziyareti sırasında Mi-171A2 tipi helikopterin simülatörünü test etti. Bir eğitmen ile birlikte simülatörü kullanan Putin, manevralar yaparak başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Putin burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya bu yıl kalkınmada çok önemli bir evreyi geçti, bu 2022'nin en önemli sonucu olabilir" dedi. Rusya'nın ekonomik bağımsızlığının arttığını ifade eden Putin, düşmanlarının Rusya'nın birkaç hafta içinde batmasını beklediğini ancak bunun yaşanmadığını söyledi.

Ulan-Ude havacılık tesisinde, Mi-8AMT, Mi-171 ve Mi-171A2 tipi helikopterler üretiliyor. - MOSKOVA