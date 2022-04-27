Putin, Erdoğan'a Mariupol'de askeri operasyon yürütülmediğini iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mariupol'de herhangi bir askeri operasyon yürütülmediğini iletti. Putin, ayrıca Kiev hükümetinin Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı askerlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki savaş gündemiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Mariupol kentinde yaşanan sürecin ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'deki durumla ilgili gündeme getirdiği konuyla alakalı Putin, kentin kurtarıldığını ve orada herhangi bir askeri operasyon yapılmadığını kaydetti. Putin, Kiev hükümetinin siyasi sorumluluk alarak Mariupol'deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini, savaş esirlerine uluslararası hukuk standartlarına göre yaşam, tıbbi bakım ve tedavi garantisi verildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Türk gemileri de görüşüldü

Görüşmede Putin'in Erdoğan'a müzakerelerin gidişatı hakkında da bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "Liderler, Rus tarafının düzenlediği deniz insani koridoru boyunca Karadeniz'deki limanlardan Türk gemilerini güvenli bir şekilde çıkarmak için iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı" denildi. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca hava trafiği ve turizm konularını da ele aldığı aktarıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika