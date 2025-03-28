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Putin'den Ukrayna için Geçici Yönetim Önerisi

Putin'den Ukrayna için Geçici Yönetim Önerisi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM himayesinde Ukrayna'da geçici bir yönetim oluşturulmasını önererek, demokratik seçimler için zemin hazırlanabileceğini açıkladı. ABD ile sürdürülen görüşmelere değinen Putin, yeni yönetimin barış müzakerelerine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da demokratik bir seçim düzenlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde "geçici yönetim" oluşturulması önerisinde bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamak için ABD üzerinden görüşmeler devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir öneri sundu. Murmansk limanına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Putin, "Prensip olarak Ukrayna'da geçici bir yönetim, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde oluşturulabilir" dedi.

Geçici hükümetin kurulmasının ardından demokratik seçimler yapılabileceğini belirten Putin, böylece halkın güvenini kazanmış yetenekli bir hükümetin iktidara gelebileceğini ve sonrasında yeni yönetimle barış anlaşması müzakerelerine başlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile doğrudan görüşmelere devam etme çabalarının yeni yönetimin barış istediğini gösterdiğini kaydeden Putin, "Bence yeni seçilen ABD başkanı, bir dizi nedenden dolayı çatışmanın sona ermesini içtenlikle istiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ateşkes için prensipte anlaşma sağladıklarını ancak Rusya'nın bu anlaşmanın uygulanabilmesi için yerine getirilmesi gereken çeşitli şartları olduğunu açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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