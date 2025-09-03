Putin'den Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Katılmasına Karşıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktıklarını belirtti. Ancak, AB üyeliği konusunda bir sorgulama yapılmadığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" dedi. - MOSKOVA
