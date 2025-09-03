Putin'den Ukrayna Açıklaması: NATO'ya Katılmasına Karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika