Putin'den Trump Görüşmesi İçin BAE Önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı planladıkları görüşme için Birleşik Arap Emirlikleri'nin uygun bir yer olabileceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin yerine ilişkin, "Bu tür görüşmeleri düzenlememize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama bu uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

